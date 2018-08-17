Real Madrid 300M €'su ile PSG'nin ceza almasını bekliyor!
Real Madrid, ayırdığı 300 milyon € kaynak ile PSG'nin UEFA'dan alacağı olası cezayı bekliyor.
Real Madrid'in, banka hesaplarındaki 300 milyon € hazır para ile Paris Saint Germain'in UEFA FFP'den alacağı olası bir cezayı beklemeye koyulduğu iddia ediliyor.
Madrid yönetimine yakınlığı ile bilen AS gazetesi, Los Blancos'un hazır durumda beklettiği 300 milyon €'luk miktarı sadece Neymar için harcayacağını ve birkaç gün içinde UEFA'nın PSG'ye uygulayacağı yaptırım ile harekete geçeceğini iddia etti.
PSG DETAYLI İNCELEME ALTINDA!
Marca gazetesinin ulaştığı detaylara göre UEFA, 2016/17 sezonunda yaptığı harcamalardan dolayı PSG'i iki farklı finansal denetleme şirketine inceletiyor.
Fransız ekibinin elde ettiği sponsorluk gelirinin en yakın rakibinin 2-3 katı yüksekliğinde olduğu ve en büyük sponsoru QNB ile kulüp arasında yapılan anlaşmalarda suni bir yapılanma gözlemlendiği belirtiliyor.
QNB ve PSG arasındaki çatı şirket ilişkisinin UEFA düzenlemelerine aykırı olduğu da gelen bilgiler arasında.
Aynı zamanda Katar bankasının kulübe el atından ödemeler yaptığına dair de kanıtlar bulunduğu haberdeki detaylar arasında.
GELİRİN %80'i MAAŞLARA GİDİYOR!
Real Madrid'in Neymar transferine umutla bakmasını sağlayan bir diğer nedenin ise PSG ve Barcelona gibi kulüplerin oyunculara yaptığı maaş ödemelerinin kulüp gelirlerinin %80'inin üstünde olması ve bu durumun UEFA tarafından incelemeye tutulması olduğu iddia ediliyor.
PSG ve Barcelona kulüplerin mali hesaplarını düzenleme altına almak için kadrolarından birkaç isimle yollarını ayırmaları gerekeceği de gelen bilgiler arasında.
UEFA'nın yaptığı incelemeleri 31 Ağustos'dan önce sonlandıracağı ifade edilirken Real Madrid'in son ana kadar Neymar ve Mbappe ikilisi için beklemede kalacağı iddia ediliyor.
- 17.8.2018 16:22
- Güncelleme: 17.8.2018 16:25
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Trabzonsporlu futbolcu Vahid Amiri baba oldu
Toplam 2
Yorum
ali evet sakatlık bahane Allah uzun ömürler versin .
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Yavru Fırtına Tribünü açılıyor
Toplam 2
Yorum
ali lütfen biri bu dramı durdursun üzülecek yavrular biz bu hastalığı kaptık onlar kapmasın bari yazıktır etmeyin evlerinde otursun yavrular .
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Partizan'dan Beşiktaş yorumları!
Toplam 2
Yorum
atogen Beşiktaş Lask Linz maçındaki gibi oynarsa Partizan karşısında yine ecel terleri dökeriz.
Real Madrid 300M €'su ile PSG'nin ceza almasını bekliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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