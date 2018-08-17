La Liga’da start veriliyor – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ’da start veriliyor

    La Liga’da start veriliyor
    Futbolseverlere müjde! Son yıllarda Avrupa kupalarına ambargo koyan, ve 'nın başı çektiği ligi La Liga başlıyor. İlk maç bugün saat 21.15'te Girona-Valladolid arasında oynanacak. İspanya'da temsilcilerimizden Enes Ünal, Emre Mor, Okay Yokuşlu ve Serdar Gürler oynuyor.
    1. 17.8.2018
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