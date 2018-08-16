İspanya futbol 1. ligi La Liga, medya şirketi Relevent ile sezon boyunca belirli maçların ABD ve Kanada sınırları içerisinde oynanmasını içeren bir anlaşma imzaladı.

Relevent, aynı zamanda Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nı da düzenleyen firma olarak biliniyor.

La Liga Başkanı Javier Tebas, bu anlaşmayı öncü bir karar olarak nitelendirdi.

PREMIER LİG'İN GÜNDEMİNE DE GELMİŞTİ!

İngiltere Premier Lig yönetimi de daha önce "39.Maç" adı verdikleri bir organizasyon ile lig maçlarının İngiltere ve Galler sınırları dışarısında oynanmasını gündemlerine almıştı.

Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Scudamore, böyle bir organizasyonun şartlar olgunlaşana kadar gerçekleşemeyeceğini medya ve taraftarlar ile paylaşmıştı.

MAÇLAR, TAKIMLAR VE SEZON HENÜZ BELLİ DEĞİL!

La Liga yönetimi, BBC Sport'a verdiği demeçte hangi maçların, hangi takımların, hangi sezondan itibaren Kuzey Amerika'da oynayacağının henüz belli olmadığını söyledi.

La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid ve Barcelona arasında El Clasico'nun asla İspanya dışında oynanmayacağı açıklamalarında bulunmuştu.

"KUZEY AMERİKA'YA FUTBOL SEVGİSİ AŞILAMAYA GELİYORUZ"

Relevent İcra Kurulu Başkanı ve sahibi Stephen Ross'sa anlaşmayala ilgili; "Kuzey Amerika'da futbolun popülerliğinin artmasını sağlayacak sıradışı ve keyif verici dev bir adım atmak üzereyiz. İmzaladığımız bu eşsiz anlaşma, milyonlarca Kuzey Amerikalı futbol hayranının, dünyanın en tutkulu, en heyecan verici ve en yüksek seviyedeki futbolunu canlı olarak imzalamasına olanak tanıyacak."