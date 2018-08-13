Messi Barcelona'da 33. kupasını kazandı
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Messi 'da 33. kupasını kazandı

    Messi Barcelona'da 33. kupasını kazandı

    ile 33. şampiyonluğunu elde eden Messi, Iniesta ile paylaştığı tarihinin en fazla şampiyonluk kazanan futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi

    'nın Arjantinli forvet oyuncusu , 'nı kazanmalarının ardından kulüp tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcusu oldu.

    Messi, kariyerindeki 9 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 Kulüpler , 6 ve 7 İspanya Süper Kupası şampiyonluğuna bir yenisini ekledi.

    31 yaşındaki yıldız oyuncu, Barcelona'nın Sevilla'yı 2-1 yenerek 13. şampiyonluğuna ulaştığı İspanya Süper Kupası maçında, Katalan ekibinin formasıyla 33. kupasını kaldırdı.

    Messi böylece geçen sezonun sonunda 'nın Vissel Kobe takımına giden Andres Iniesta ile paylaştığı Barcelona tarihinin en fazla şampiyonluk kazanan futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.

    1. 13.8.2018 12:55
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