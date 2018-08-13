Messi Barcelona'da 33. kupasını kazandı
İspanya Süper Kupası ile 33. şampiyonluğunu elde eden Messi, Iniesta ile paylaştığı Barcelona tarihinin en fazla şampiyonluk kazanan futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi
Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, İspanya Süper Kupası'nı kazanmalarının ardından kulüp tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcusu oldu.
Messi, kariyerindeki 9 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası şampiyonluğuna bir yenisini ekledi.
31 yaşındaki yıldız oyuncu, Barcelona'nın Sevilla'yı 2-1 yenerek 13. şampiyonluğuna ulaştığı İspanya Süper Kupası maçında, Katalan ekibinin formasıyla 33. kupasını kaldırdı.
Messi böylece geçen sezonun sonunda Japonya'nın Vissel Kobe takımına giden Andres Iniesta ile paylaştığı Barcelona tarihinin en fazla şampiyonluk kazanan futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.
- 13.8.2018 12:55
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Daha ligin başı"
Toplam 3
Yorum
sabır 90 dakika nasıl sabrettin yusuf a
-
Tatile devam; kayıp Fırtına! Medipol Başakşehir 2-0 Trabzonspor maç sonucu
Toplam 5
Yorum
90 dakika kötü olan bir orta saha yusuf, keza abdülkadir, sosa biraz nasıl sabreder hoca, defansa gelen iyiydi yeni geleceklerle şu an oyanayandan dah
-
Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 6
Yorum
murat lig başlamış kupa gitmiş transfer yapacağız acele etmeyin lig bitsin
Messi Barcelona'da 33. kupasını kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.