Valencia, Batshuayi'yi kiraladı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia, Chelsea'de forma giyen Michy Batshuayi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı santrforun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Chelsea ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Valencia, kiralama bedeli olarak Chelsea'ye 3 milyon avro ödeyecek.
Chelsea'de 2016'dan bu yana forma giyen ve 53 maçta 19 gole imza atan Michy Batshuayi, geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'da ise 14 maçta 9 kez ağları sarsmıştı.
- 11.8.2018 00:01
- Güncelleme: 11.8.2018 00:02
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