Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı santrforun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Chelsea ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Valencia, kiralama bedeli olarak Chelsea'ye 3 milyon avro ödeyecek.

Chelsea'de 2016'dan bu yana forma giyen ve 53 maçta 19 gole imza atan Michy Batshuayi, geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'da ise 14 maçta 9 kez ağları sarsmıştı.