Valencia, Batshuayi'yi kiraladı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    , Batshuayi'yi kiraladı

    Valencia, Batshuayi'yi kiraladı

    1. Futbol Ligi () ekiplerinden , 'de forma giyen 'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı santrforun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    , kiralama bedeli olarak Chelsea'ye 3 milyon avro ödeyecek.

    Chelsea'de 2016'dan bu yana forma giyen ve 53 maçta 19 gole imza atan , geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı temsilcisi 'da ise 14 maçta 9 kez ağları sarsmıştı.

    1. 11.8.2018 00:01
    2. Güncelleme: 11.8.2018 00:02
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