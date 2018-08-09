Milli futbolcu, Huesca'nın yeni sezonda giyeceği haçlı formasıyla çekilmiş fotoğrafına gelen eleştirilere sert cevap verdi. Serdar Gürler, "Bu formayı giydiğim diye Müslümanlıktan çıkmış mı sayılırım?" dedi ve "İspanyollara teşekkür ederim anlayışları için. İnşallah siz de bu yorumlarınızı değiştirirsiniz" ifadelerini kullandı. İşte Serda Gürler'in o paylaşımı:



"Benim her dine, her insana saygım sonsuzdur. Müslümanlık insanın giydiği forma değildir. Müslümanlık insanın kalbindedir. Ben bu formayı giydim diye Müslümanlıktan çıkmış mı sayılırım? Çoğunuza göre öyleymiş ama unutmayın. Elhamdulillah Müslümanım ve burda da Müslümanlığımı yaşamaya devam edeceğim ve buradaki insanlar buna saygı duyuyor. İspanyollara teşekkür ederim anlayışları için. İnşallah siz de bu yorumlarınızı değiştirirsiniz benim burada sizin desteğinize ihtiyacım var eleştirinize değil. Son olarak SD Huesca'ya geldiğim icin inanilmaz mutluyum ve beni olduğum gibi kabul eden taraftarlara sonsuz teşekkürler."