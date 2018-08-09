Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Barcelona'da en son Arda Turan'ın terlettiği 7 numaralı forma Coutinho'ya verildi
Barcelona'nın geçen sezon Liverpool'dan 160 milyon euro karşılığında transfer ettiği Coutinho, 14 numaralı formayı giyiyordu. Brezilyalı yıldız Katalan kulübünde bu sezon 7 numaralı formayı terletecek.
Barcelona'da en son 7 numaralı formayı şu anda Medipol Başakşehir'den top koşturan Arda Turan giyiyordu.
- 9.8.2018 15:20
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Jordan Ayew Galatasaray yolunda
Toplam 3
Yorum
sam 3 milyon verip iki aydan beri emreyi bile alamayan gs nasil ayew i alacak biri bana anlatsin.para nerde oyuncu satamiyorsun
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Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu
Toplam 16
Yorum
Harbi Fenerli Fernandao yerine satilacak o kadar kisi vardiki,gidip ilk önce elimde en saglam forveti satmakta sacmalik.Kafayla gol atacak kimse yok
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 2
Yorum
kanarya ttf birinci lig takımına verilse daha iyiydi tabi ikinci ligde daha iyi forma şansı bulur
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