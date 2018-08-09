Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'da 'ın forması Coutinho'da

    <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>'da <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>'ın forması Coutinho'da

    'da en son 'ın terlettiği 7 numaralı forma Coutinho'ya verildi

    'nın geçen sezon 'dan 160 milyon euro karşılığında transfer ettiği Coutinho, 14 numaralı formayı giyiyordu. Brezilyalı yıldız Katalan kulübünde bu sezon 7 numaralı formayı terletecek.



    'da en son 7 numaralı formayı şu anda 'den top koşturan giyiyordu.


    1. 9.8.2018 15:20
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