Barcelona'nın geçen sezon Liverpool'dan 160 milyon euro karşılığında transfer ettiği Coutinho, 14 numaralı formayı giyiyordu. Brezilyalı yıldız Katalan kulübünde bu sezon 7 numaralı formayı terletecek.





Barcelona'da en son 7 numaralı formayı şu anda Medipol Başakşehir'den top koşturan Arda Turan giyiyordu.





