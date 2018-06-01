Emre Çolak Arabistan Ligi'nin yolunu tuttu – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'nin yolunu tuttu

    <a href="/index/emre-colak?id=0066a161-5ca8-449e-bfb5-86d50716e294" class="" rel="tag">Emre Çolak</a> <a href="/index/arabistan-ligi?id=4a007e5c-87bb-4140-af4a-a211b4cd69b4" class="" rel="tag">Arabistan Ligi</a>'nin yolunu tuttu

    'da forma giyen milli futbolcu , Ligi takımlarından ’ya transfer oldu.

    ekiplerinden 'da 2 senedir forma giyen milli futbolcu 'ın yeni adresi belli oldu. Çolak, Ligi ekiplerinden ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcunun yıllık 4 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

    27 yaşındaki futbolcu, Deportivo'da mücadele ettiği 2 senede toplam 63 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda Çolak; 5 gol, 8 asist yaptı. İspanyol ekibi ayrıca bu sezon küme düşmüştü.
    1. 1.6.2018 10:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'nin yolunu tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN