Athletic Bilbao, Berizzo ile anlaştı – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    , Berizzo ile anlaştı

    Athletic Bilbao, Berizzo ile anlaştı

    () ekiplerinden , Arjantinli Eduardo Berizzo ile 2019 yılına kadar anlaşmaya vardı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Berizzo, ünlü 'nın Şili 'nda yardımcılığını yaparak başladığı teknik adamlık kariyerine, Estudiantes, O'Higgins, Celta Vigo ve Sevilla da devam etmişti.

    1. 31.5.2018 15:56
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