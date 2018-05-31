Athletic Bilbao, Berizzo ile anlaştı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Athletic Bilbao, Arjantinli teknik direktör Eduardo Berizzo ile 2019 yılına kadar anlaşmaya vardı.
Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Berizzo, ünlü teknik direktör Marcelo Bielsa'nın Şili Milli Takımı'nda yardımcılığını yaparak başladığı teknik adamlık kariyerine, Estudiantes, O'Higgins, Celta Vigo ve Sevilla da devam etmişti.
- 31.5.2018 15:56
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Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Toplam 2
Yorum
Mustantik Yararlanılamayan oyuncular gönd. 3 mevkiye geleceği olan genç oyuncu alınmalı kesinlikle pahalı yaşlı oyuncu alınmamalı,bu sene için.
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Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut şartlara göre G.sarayın bir stoper,bir orta saha birde forvete 3 tane genç oyuncu alıp mevcut kadroyu koruması yeterli olacaktır.
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Arsenal Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a servet teklif etmeye hazırlanıyor
Toplam 12
Yorum
en az 30 milyon 30 milyondan aşağı kesinlikle kabul edilemez.
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