Los Galacticos transferde harekete geçiyor! – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Los Galacticos transferde harekete geçiyor!

    Los Galacticos transferde harekete geçiyor!

    'in, yaz aylarında kadrosunda yıldız bir hücumcuyu katacağı ve 4 aday belirlendiği kaydedildi.

    Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3. kez kazanan , yaz aylarında büyük bir gerçekleştirerek taraftarlarını bir kez daha mutlu etmek istiyor.

    Aylardır görüşmelerini sürdüren ve menajerlerle temasa geçtiği belirtilen Real Madrid'in, en büyük hedefini olarak belirlediği ancak Brezilyalı oyuncunun tansferinde başarıya ulaşamaması durumunda da alternatifleri belirlediği kaydedildi.

    Real Madrid'in Neymar'da başarıya ulaşamaması durumunda Salah, Hazard ve Dybala için temaslarda bulunacağı belirtildi.

    Öte yandan Real Madrid'in bir kaleci, bir stoper ve bir sağ bek transferi yapmayı planladığı da ifade edildi.

    1. 29.5.2018 19:00
    2. Güncelleme: 30.5.2018 01:32
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