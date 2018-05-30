Los Galacticos transferde harekete geçiyor!

Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3. kez kazanan Real Madrid, yaz aylarında büyük bir transfer gerçekleştirerek taraftarlarını bir kez daha mutlu etmek istiyor.

Aylardır görüşmelerini sürdüren ve menajerlerle temasa geçtiği belirtilen Real Madrid'in, en büyük hedefini Neymar olarak belirlediği ancak Brezilyalı oyuncunun tansferinde başarıya ulaşamaması durumunda da alternatifleri belirlediği kaydedildi.

Real Madrid'in Neymar'da başarıya ulaşamaması durumunda Salah, Hazard ve Dybala için temaslarda bulunacağı belirtildi.

Öte yandan Real Madrid'in bir kaleci, bir stoper ve bir sağ bek transferi yapmayı planladığı da ifade edildi.