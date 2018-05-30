Los Galacticos transferde harekete geçiyor!
Real Madrid'in, yaz aylarında kadrosunda yıldız bir hücumcuyu katacağı ve 4 aday belirlendiği kaydedildi.
Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3. kez kazanan Real Madrid, yaz aylarında büyük bir transfer gerçekleştirerek taraftarlarını bir kez daha mutlu etmek istiyor.
Aylardır görüşmelerini sürdüren ve menajerlerle temasa geçtiği belirtilen Real Madrid'in, en büyük hedefini Neymar olarak belirlediği ancak Brezilyalı oyuncunun tansferinde başarıya ulaşamaması durumunda da alternatifleri belirlediği kaydedildi.
Real Madrid'in Neymar'da başarıya ulaşamaması durumunda Salah, Hazard ve Dybala için temaslarda bulunacağı belirtildi.
Öte yandan Real Madrid'in bir kaleci, bir stoper ve bir sağ bek transferi yapmayı planladığı da ifade edildi.
- 29.5.2018 19:00
- Güncelleme: 30.5.2018 01:32
-
Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
-
Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
-
Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Los Galacticos transferde harekete geçiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.