Sevilla'nın yeni teknik direktörü Pablo Machin
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla'nın yeni teknik direktörü Pablo Machin oldu.
Takımda, 28 Nisan'da görevine son verilen teknik direktör Vincenzo Montella'nın yerine, Pablo Machin getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 43 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine Numancia'da (2011-2013) başlayan Machin, 2014'ün Mart ayında başına geçtiği ikinci lig ekibi Girona'yı 2016-2017 sezonunda La Liga'ya çıkarmış, takımının 2017-2018 sezonunu ise 10. sırada bitirmesini sağlamıştı.
- 29.5.2018 03:13
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Sevilla'nın yeni teknik direktörü Pablo Machin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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