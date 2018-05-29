Sevilla'nın yeni teknik direktörü Pablo Machin – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Sevilla'nın yeni teknik direktörü

    Sevilla'nın yeni teknik direktörü Pablo Machin

    () takımlarından Sevilla'nın yeni teknik direktörü oldu.

    Takımda, 28 Nisan'da görevine son verilen Vincenzo Montella'nın yerine, getirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre 43 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

    Kariyerine Numancia'da (2011-2013) başlayan Machin, 2014'ün Mart ayında başına geçtiği ikinci lig ekibi Girona'yı 2016-2017 sezonunda 'ya çıkarmış, takımının 2017-2018 sezonunu ise 10. sırada bitirmesini sağlamıştı.

    1. 29.5.2018 03:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sevilla'nın yeni teknik direktörü Pablo Machin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN