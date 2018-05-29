Sevilla'nın yeni teknik direktörü Pablo Machin

Takımda, 28 Nisan'da görevine son verilen teknik direktör Vincenzo Montella'nın yerine, Pablo Machin getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 43 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Numancia'da (2011-2013) başlayan Machin, 2014'ün Mart ayında başına geçtiği ikinci lig ekibi Girona'yı 2016-2017 sezonunda La Liga'ya çıkarmış, takımının 2017-2018 sezonunu ise 10. sırada bitirmesini sağlamıştı.