Leo Franco, Huesca'nın teknik direktörlüğüne getirildi – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , Huesca'nın teknik direktörlüğüne getirildi

    Leo Franco, Huesca'nın teknik direktörlüğüne getirildi

    2018-2019 sezonunda 'ne () çıkmayı garantileyen Huesca, Arjantinli teknik adam ile bir yıllığına anlaştı.

    Huesca Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamla gelecek sezon için anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bir dönem kalesini de koruyan Franco, son olarak Huesca forması giymiş ve 2016'da futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Huesca, İspanya İkinci Futbol Ligi'nde sezonun bitmesine bir hafta kala 75 puanla 'ya çıkmayı garantiledi.

    1. 29.5.2018 15:36
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