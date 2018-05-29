Leo Franco, Huesca'nın teknik direktörlüğüne getirildi
2018-2019 sezonunda İspanya Birinci Futbol Ligi'ne (La Liga) çıkmayı garantileyen Huesca, Arjantinli teknik adam Leo Franco ile bir yıllığına anlaştı.
Huesca Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamla gelecek sezon için anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bir dönem Galatasaray kalesini de koruyan Franco, son olarak Huesca forması giymiş ve 2016'da futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Huesca, İspanya İkinci Futbol Ligi'nde sezonun bitmesine bir hafta kala 75 puanla La Liga'ya çıkmayı garantiledi.
- 29.5.2018 15:36
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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