El Clasico'da kazanan çıkmadı! Barcelona 2-2 Real Madrid

Dev maça çok hızlı başlayan Barcelona, henüz 10. dakikada Luis Suarez'le 1-0 öne geçti. Ancak Real Madrid'in bu gole cevabı gecikmedi ve 14. dakikada Cristiano Ronaldo skora dengeyi getirdi. Öte yandan 45. dakikada Sergi Roberto, Marcelo'yla girdiği sert tartışmanın ardından direkt kırmızı kart görünce Barcelona ikinci yarıya 10 kişi çıktı. Bu arada ilk yarıda sakatlık geçiren Cristiano Ronaldo da 2. yarıda yerini Asensio'ya bıraktı.

Dakikalar 52'yi gösterirken Camp Nou tribünlerinin beklediği adam sahneye çıktı. Şık çalımlarla iki rakibinden sıyrılan Messi, yine topu iğne deliğinden geçirdi Barcelona'yı 2-1 öne geçirdi. El Clasico'da gol düellosunu sürdüren isim ise Gareth Bale oldu. 72. dakikada harika bir gol kaydeden Galli yıldız skora yeniden eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da öne geçecek fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve dev maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla 87 puana yükselen Barcelona, yenilmezlik ünvanını sürdürdü. Real Madrid ise 72 puanla 3. sırada yer aldı.