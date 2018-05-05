Emre Çolak Sevilla’ya – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sevilla’ya

    Emre Çolak Sevilla’ya
    'da Deportivo forması ile küme düşme üzüntüsü yaşayan 'ı menajeri , Sevilla ile anlaştırdığı öğrenildi. İsmi G.Saray ile anılan Emre'nin bonservisindeki takımı küme düşerse 1 milyon euro'ya serbest kalır maddesi işine yaradı.
    1. 5.5.2018
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