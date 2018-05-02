Emre Mor ikinci kez kadro dışı bırakıldı!
İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakıldı.
İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre, daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Emre Mor'un bu kez kadro dışı bırakılma sebebi olarak ise, antrenmanda yaptığı disiplinsiz hareketler ve bir pozisyonda takım arkadaşını ciddi şekilde sakatlayabilecek faul yapması gösterildi.
YAŞADIKLARINDAN DERS ALMADI
Milli futbolcu, geçtiğimiz Nisan ayında da Unzue tarafından disiplinsiz hareketleri ve antrenmanlara geç giderek takım arkadaşlarına saygısızlık yapması sebebiyle kadro dışı kalmış, genç oyuncu ise bu kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden özür mesajı paylaşmıştı.
- 2.5.2018 17:39
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57 inci dakika besiktas sahaya çıkarsa futbolcularimizi sakatlamak icin çıkar maçı kazanmak icin degil kazanamayacagini biliyor.
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zafer sayın aykut hocam. karabüke en az 5 gol atılıp gol averajı düzeltilmeli. sürekli atak valbuena,guilano,fernandao üçlüsü gol olup akmalıdır.
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