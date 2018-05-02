Emre Mor ikinci kez kadro dışı bırakıldı! – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Emre Mor ikinci kez bırakıldı!

    Emre Mor ikinci kez kadro dışı bırakıldı!

    ekibi Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, teknik direktör Unzue tarafından bu sezon ikinci kez bırakıldı.

    İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre, daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kalan Emre Mor'un bu kez kadro dışı bırakılma sebebi olarak ise, antrenmanda yaptığı disiplinsiz hareketler ve bir pozisyonda takım arkadaşını ciddi şekilde sakatlayabilecek faul yapması gösterildi.

    YAŞADIKLARINDAN DERS ALMADI

    Milli futbolcu, geçtiğimiz Nisan ayında da Unzue tarafından disiplinsiz hareketleri ve antrenmanlara geç giderek takım arkadaşlarına saygısızlık yapması sebebiyle kadro dışı kalmış, genç oyuncu ise bu kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden özür mesajı paylaşmıştı.

    1. 2.5.2018 17:39
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