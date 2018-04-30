Emre Çolak Barcelona'yı boş geçmedi
Deportivo forması giyen Emre Çolak, Barcelona karşısında skoru 2-2'ye getiren golü attı. Emre Çolak'ın gollerine ise Messi iki golle yanıt vererek, skoru 4-2'ye getirdi. Bu skorla Deportivo La Coruna'nın ligden düşmesi kesinleşti
Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak, Barcelona'ya dakika 64'te gol attı. Çolak'ın golüyle 2-2'ye gelen skoru dakika 82 ve 85'te Messi değiştirdi.
Barcelona'ya 4-2 kaybeden Deportivo'nun ligden düşmesi kesinleşti.
Emre Çolak 1 milyon euroya serbest kalacak
Emre Çolak Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol Kulübü Deportivo ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. İspanyol Kulübü Emre Çolak'ın sözleşmesine 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydurmuştu.
İspanyol kulübü ile ilk sezonda 36 maçta 3 gol atan ve 7 asist yapan Emre Çolak bir çok takımın transfer listesine girmişti. Hatta Sevilla ve Valencia gibi kulüpler Deportivo'nun kapısını 8 milyon Euro'dan çalmış ve olumsuz yanıt almıştı.
Deportivo'da sezon sonu Emre Çolak'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde Deportivo küme düşerse 1 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.
- 29.4.2018 23:52
- Güncelleme: 30.4.2018 01:59
-
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
-
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
-
Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Emre Çolak Barcelona'yı boş geçmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.