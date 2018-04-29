Sevilla'da Montella dönemi sona erdi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verdi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verdi.
Lig ve kupada 9 maçtır galibiyet alamayan Sevilla yönetimi, kötü sonuçların faturasını 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Montella'ya kesti. İspanyol kulübü, sezon sonuna kadar takımı Joaquin Caparros'un çalıştıracağını açıkladı.
Son galibiyetini UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United deplasmanında 2-1'lik skorla alan Sevilla, 13 Mart'tan bu yana ligde çıktığı 6 maçtan üç mağlubiyet, üç beraberlikle ayrıldı.
Sezona İtalya'nın Milan takımında başlayan Montella, geçen yıl kasım ayında buradaki görevine son verilmesinin ardından aralık ayında Sevilla'nın başına geçmişti.
İspanyol teknik adam Caparros, 2000-2005 yılları arasında Sevilla'yı çalıştırmıştı.
- 28.4.2018 20:05
- Güncelleme: 29.4.2018 01:41
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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