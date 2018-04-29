Emre Çolak Barcelona'yı boş geçmedi – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Emre Çolak 'yı boş geçmedi

    Emre Çolak Barcelona'yı boş geçmedi

    Deportivo forması giyen Emre Çolak, karşısında skoru 2-2'ye getiren golü attı. Emre Çolak'ın gollerine ise Messi iki golle yanıt vererek, skoru 4-2'ye getirdi. Bu skorla 'nın ligden düşmesi kesinleşti

    forması giyen Emre Çolak, 'ya dakika 64'te gol attı. Çolak'ın golüyle 2-2'ye gelen skoru dakika 82 ve 85'te Messi değiştirdi.

    Barcelona'ya 4-2 kaybeden Deportivo'nun ligden düşmesi kesinleşti.

    Emre Çolak 1 milyon euroya serbest kalacak

    Emre Çolak Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol Kulübü Deportivo ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. İspanyol Kulübü Emre Çolak'ın sözleşmesine 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydurmuştu.

    İspanyol kulübü ile ilk sezonda 36 maçta 3 gol atan ve 7 asist yapan Emre Çolak bir çok takımın transfer listesine girmişti. Hatta Sevilla ve gibi kulüpler Deportivo'nun kapısını 8 milyon Euro'dan çalmış ve olumsuz yanıt almıştı.

    Deportivo'da sezon sonu Emre Çolak'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde Deportivo küme düşerse 1 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

    1. 29.4.2018 23:52
    2. Güncelleme: 29.4.2018 23:58
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