Emre Çolak Barcelona'yı boş geçmedi

Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak, Barcelona'ya dakika 64'te gol attı. Çolak'ın golüyle 2-2'ye gelen skoru dakika 82 ve 85'te Messi değiştirdi.

Barcelona'ya 4-2 kaybeden Deportivo'nun ligden düşmesi kesinleşti.

Emre Çolak 1 milyon euroya serbest kalacak

Emre Çolak Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol Kulübü Deportivo ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. İspanyol Kulübü Emre Çolak'ın sözleşmesine 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydurmuştu.

İspanyol kulübü ile ilk sezonda 36 maçta 3 gol atan ve 7 asist yapan Emre Çolak bir çok takımın transfer listesine girmişti. Hatta Sevilla ve Valencia gibi kulüpler Deportivo'nun kapısını 8 milyon Euro'dan çalmış ve olumsuz yanıt almıştı.

Deportivo'da sezon sonu Emre Çolak'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde Deportivo küme düşerse 1 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.