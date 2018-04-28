Sevilla'da Montella dönemi sona erdi – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'da Montella dönemi sona erdi

    Sevilla'da Montella dönemi sona erdi

    () takımlarından , teknik direktör 'nın görevine son verdi.

    () takımlarından , teknik direktör 'nın görevine son verdi.

    Lig ve kupada 9 maçtır galibiyet alamayan Sevilla yönetimi, kötü sonuçların faturasını 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Montella'ya kesti. İspanyol kulübü, sezon sonuna kadar takımı Joaquin Caparros'un çalıştıracağını açıkladı.

    Son galibiyetini Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanında 2-1'lik skorla alan Sevilla, 13 Mart'tan bu yana ligde çıktığı 6 maçtan üç mağlubiyet, üç beraberlikle ayrıldı.

    Sezona 'nın Milan takımında başlayan Montella, geçen yıl kasım ayında buradaki görevine son verilmesinin ardından aralık ayında Sevilla'nın başına geçmişti.

    İspanyol teknik adam Caparros, 2000-2005 yılları arasında Sevilla'yı çalıştırmıştı.

    1. 28.4.2018 20:05
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