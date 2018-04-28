Real Madrid, Leganes'i evinde mağlup etti
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. hafta maçında Real Madrid, sahasında Leganes'i 2-1 yendi.
Santiago Bernabeu Stadı'nda Leganes'i ağırlayan Real Madrid, Gareth Bale'in 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Borja Mayoral ile 45. dakikada farkı artıran başkent temsilcisi, soyunma odasına 2-0 önde gitti.
Mücadelenin 66. dakikasında Darko Brasanac, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Real Madrid, sahadan 2-1 galip ayıldı.
Leganes forması giyen Gabriel Pires, hakemin atak sırasında maçı bitirmesine yaptığı itiraz nedeniyle karşılaşma sonrası kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Real Madrid puanını 71'e yükseltirken, Leganes 40 puanda kaldı.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Bayern Münih ile 1 Mayıs Salı günü oynayacakları rövanş maçı öncesinde Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ve Raphael Varane'yi Leganes karşısında dinlendirmeyi tercih etti.
- 28.4.2018 22:57
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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