Real Madrid, Leganes'i evinde mağlup etti – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    , Leganes'i evinde mağlup etti

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a>, Leganes'i evinde mağlup etti

    'nin () 35. hafta maçında , sahasında Leganes'i 2-1 yendi.

    Santiago Bernabeu Stadı'nda Leganes'i ağırlayan , 'in 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Borja Mayoral ile 45. dakikada farkı artıran başkent temsilcisi, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

    Mücadelenin 66. dakikasında Darko Brasanac, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda skoru koruyan , sahadan 2-1 galip ayıldı.

    Leganes forması giyen Gabriel Pires, hakemin atak sırasında maçı bitirmesine yaptığı itiraz nedeniyle karşılaşma sonrası kırmızı kart gördü.

    Bu sonuçla Real Madrid puanını 71'e yükseltirken, Leganes 40 puanda kaldı.

    Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi ile 1 Mayıs Salı günü oynayacakları rövanş maçı öncesinde , ve Raphael Varane'yi Leganes karşısında dinlendirmeyi tercih etti.

    1. 28.4.2018 22:57
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