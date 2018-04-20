Cenk Gönen'in takımı Malaga küme düştü – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'in takımı Malaga küme düştü

    Cenk Gönen'in takımı Malaga küme düştü

    Levante'ye son dakika golüyle mağlup olan Malaga'nın 'nın bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nde () mücadele eden Malaga'nın, deplasmanda Levante'ye 1-0 yenilerek ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

    Levante, La Liga'nın 33. haftasında ligin son sırasındaki Malaga'yı konuk etti.

    Emmanuel Boateng, 90+3'te bulduğu golle ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.

    Maç boyunca iyi mücadele eden ancak son saniyelerdeki golü önleyemeyen Malaga ise bu sonuçla ikinci lige düştü.

    Oynadığı 33 maçta 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde eden Malaga, 24 karşılaşmadan da sahadan mağlup ayrıldı.

    Malaga'nın Galatasaray'dan transfer ettiği ise La Liga'da hiç kadroya alınmadı.

    1. 20.4.2018 03:36
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