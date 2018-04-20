Cenk Gönen'in takımı Malaga küme düştü
Levante'ye son dakika golüyle mağlup olan Malaga'nın La Liga'nın bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Malaga'nın, deplasmanda Levante'ye 1-0 yenilerek ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Levante, La Liga'nın 33. haftasında ligin son sırasındaki Malaga'yı konuk etti.
Emmanuel Boateng, 90+3'te bulduğu golle ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.
Maç boyunca iyi mücadele eden ancak son saniyelerdeki golü önleyemeyen Malaga ise bu sonuçla ikinci lige düştü.
Oynadığı 33 maçta 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde eden Malaga, 24 karşılaşmadan da sahadan mağlup ayrıldı.
Malaga'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen ise La Liga'da hiç kadroya alınmadı.
- 20.4.2018 03:36
-
Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
-
Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
-
Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
Cenk Gönen'in takımı Malaga küme düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.