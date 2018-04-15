Real Madrid deplasmanda kazandı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    deplasmanda kazandı

    Real Madrid deplasmanda kazandı

    'nde () , deplasmanda Malaga'yı 2-1 yendi.

    'nın 32. haftasında , La Rosaleda Stadı'nda Malaga'ya konuk oldu.

    Madrid ekibi, 29. dakikada Isco ve 63. dakikada Casemiro'nun golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Malaga'nın tek golünü 90+3. dakikada Diego Rolan kaydetti.

    Bu sonuçla Real Madrid, 67 puana ulaşarak 3. sıraya çıktı. Malaga ise 17 puanla son sırada kaldı.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:54
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