Barcelona, sahasında Leganes'i 3-1 mağlup etti.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, sahasında Leganes'i 3-1 mağlup etti.
Ligin 31. haftasında Leganes'i ağırlayan Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 27 ve 32. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Konuk takımda Nabil El Zhar, 68. dakikada attığı golle farkı bire indirdiği mücadelenin 87. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Messi, maçın skorunu ilan etti ve ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligde yenilmezlik serisini 38 maça çıkaran Barcelona, 1979-80 sezonunda bu başarıyı yakalayan Real Sociedad'ın rekoruna ortak oldu.
Şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Barcelona, bu galibiyetle puanını 79'a çıkarırken, Leganes ise 36 puanda kaldı.
Öte yandan Messi, bu sezon ligde 29. golünü atarak gol krallığı yarışında liderliğini sürdürdü. Arjantinli futbolcuyu 22'şer golle Luis Suarez ve Cristiano Ronaldo takip ediyor.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:48
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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