Barcelona, sahasında Leganes'i 3-1 mağlup etti. – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    , sahasında Leganes'i 3-1 mağlup etti.

    Barcelona, sahasında Leganes'i 3-1 mağlup etti.

    'nde () lider , sahasında Leganes'i 3-1 mağlup etti.

    Ligin 31. haftasında Leganes'i ağırlayan , Arjantinli yıldızı 'nin 27 ve 32. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    Konuk takımda Nabil El Zhar, 68. dakikada attığı golle farkı bire indirdiği mücadelenin 87. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Messi, maçın skorunu ilan etti ve ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    Ligde yenilmezlik serisini 38 maça çıkaran Barcelona, 1979-80 sezonunda bu başarıyı yakalayan 'ın rekoruna ortak oldu.

    Şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Barcelona, bu galibiyetle puanını 79'a çıkarırken, Leganes ise 36 puanda kaldı.

    Öte yandan Messi, bu sezon ligde 29. golünü atarak gol krallığı yarışında liderliğini sürdürdü. Arjantinli futbolcuyu 22'şer golle ve takip ediyor.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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