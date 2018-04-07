Barcelona, sahasında Leganes'i 3-1 mağlup etti.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, sahasında Leganes'i 3-1 mağlup etti.
Ligin 31. haftasında Leganes'i ağırlayan Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 27 ve 32. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Konuk takımda Nabil El Zhar, 68. dakikada attığı golle farkı bire indirdiği mücadelenin 87. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Messi, maçın skorunu ilan etti ve ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligde yenilmezlik serisini 38 maça çıkaran Barcelona, 1979-80 sezonunda bu başarıyı yakalayan Real Sociedad'ın rekoruna ortak oldu.
Şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Barcelona, bu galibiyetle puanını 79'a çıkarırken, Leganes ise 36 puanda kaldı.
Öte yandan Messi, bu sezon ligde 29. golünü atarak gol krallığı yarışında liderliğini sürdürdü. Arjantinli futbolcuyu 22'şer golle Luis Suarez ve Cristiano Ronaldo takip ediyor.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:17
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"Adamsın Mancini"
Toplam 4
Yorum
N0_Name Yönetim ders çıkarsın düzgün bir sözleşmeler yapsın. Herkes Mancini gibi olmuyor işte. Sözleşmede varsa kimseye de niye istiyorsun denemez.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi
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Yorum
Saim Yeter artık yaşlı futbolcu almaya bıkmadınızmı takımı iyice yaşlandırdınız birazda genç oyunculara yönelin
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İngiliz medyası Fellaini'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ EE HANİ GS İMZALAMIŞTI ÖYLE YAZMIŞTINIZ ?
Barcelona, sahasında Leganes'i 3-1 mağlup etti. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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