Enes Ünal'a büyük onur – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'a büyük onur

    Enes Ünal'a büyük onur

    Villarreal'de top koşturan temsilcimiz , mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

    ekiplerinden Villarreal'de forma giyen milli oyuncumuz , mart ayında gösterdiği performansla 'en iyi oyuncu' unvanına layık görüldü.

    Özellikle maçında sonradan oyuna girerek attığı iki şık golle takımına galibiyeti getiren Enes Ünal, zorlu mücadelede galibiyetin mimarlarından oldmuştu.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:38
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