Emre Mor sorun yaşıyor! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    sorun yaşıyor!

    Emre Mor sorun yaşıyor!

    İspanyol basınına göre; forması giyen genç oyuncu hocası ile problemler yaşıyor.

    'da geçtiğimiz ayın oyuncusu seçilen , son 2 maçın kadrosuna alınmadı. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan antrenörü Unzue, takımı kendisini daha çok adayan oyunculardan kurmak istediğini belirtmişti.

    Marca gazetesinin haberine göre; hocasının söylediği bu laf altında derin manalar taşıyor. Celta Vigo teknik direktörü Unzue, 13 milyon Euro ödenerek kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olan Emre Mor'un maçlara kendisini yeterince vermediğini ve takım oyununa adapte olamadığını düşünüyor.

    Emre bu sezon sadece 4'ü ilk 11 olmak üzere 19 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

    Fotomac.com.tr / dış haberler

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Mor sorun yaşıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN