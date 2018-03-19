Ronaldo, Real Madrid'i galibiyete taşıdı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Ronaldo, 'i galibiyete taşıdı

    Ronaldo, Real Madrid'i galibiyete taşıdı

    , Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo'nun 4 golüyle Girona karşısında farklı kazandı.

    'nin () 29. haftasında , evinde Girona'yı 6-3 yendi.

    Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Girona'yla karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı, 11. dakikada , 29. dakikada Cristhian Stuani'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.

    İkinci yarıda 47, 64 ve 90+1. dakikalarda Ronaldo, 59. dakikada Lucas Vazquez ve 86. dakikada , Real Madrid'i galibiyete taşıyan golleri kaydetti.

    Mücadelenin 67. dakikasında Stuani ve 88. dakikada Juanpe, Girona'nın ikinci ve üçüncü gollerini attı ve karşılaşma 6-3 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi.

    Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Ronaldo, kulüp ve milli takım formalarıyla 50'nci "hat-trick"ine imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, RealMadrid'de 44, Manchester United'da bir, Portekiz Milli Takımı'nda ise 5 kez hat-trick yaptı.

    Real Madrid, bu skorla puanını 60'a yükseltirken, Girona 43 puanda kaldı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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