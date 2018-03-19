Enes Ünal, "en güvenilir oyuncu" seçildi
Villarreal'i 7 dakikada attığı 2 golle zafere taşıyan Enes Ünal, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasının "en güvenilir oyuncusu" seçildi.
Ligin 29. haftasında, Marca gazetesi haftanın en güvenilir oyuncusu olarak Enes Ünal'ı belirledi. Marca'nın konuya ilişkin haberinde, Enes'in Atletico Madrid karşısındaki maçın kahramanı olduğu belirtilerek, 7 dakikada 2 gol atarak 1-0 yenik olan Villarreal'e 2-1'lik galibiyeti getirdiği vurgulandı.
Enes'in belirleyici olan performansının iki açıdan değerli olduğu kaydedilen haberde, "Skoru tersine çevirmek için sadece 16 dakikası vardı. Bu sürede, Jan Oblak'ın savunduğu kaleye 2'si golle sonuçlanan 3 şut attı." denildi.
"ÜNAL, EL CHOLO'YU CEZALANDIRDI"
Öte yandan AS gazetesi, Villarreal-Atletico Madrid maçına ilişkin haberini, "Ünal, El Cholo'yu cezalandırdı" başlığıyla verdi.
Haberde, El Cholo olarak bilinen Atletico Madrid'in Arjantinli Teknik Direktörü Diego Simeone'nin 81. dakikada Griezmann'ın yerine Gabi'yi oyuna soktuğu hatırlatılarak, "Saniyeler sonra Ünal, El Cholo'yu cezalandırdı." denildi.
Simeone'nin "yaptığı değişikliklerle intihar ettiği" savunulan haberde, "Tabancalı bir adam tüfekli bir adamla karşılaştığında tabancalı olan ölü adamdır. Bu durumda, Simeone'nin tabancası yanında bile yoktu. Yedek kulübesine bırakmıştı. Bu sırada Calleja (Villarreal Teknik Direktörü) Ünal'ın botunu parlatıyordu." ifadeleri kullanıldı.
Villarreal'i zafere taşıyan ve övgüleri toplayan 20 yaşındaki milli forvetin La Liga'da 6 golü bulunuyor.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:10
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 8
Yorum
Recep Duymaç Hakem tarafsız olsaydı ne ise onu verseydi kimse itiraz edemezdi ama 3 net penaltıyı göremiyen bir hakem nasıl oluyorda FB tutmuş oluyor
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
aziz istifa git artık şu klüpten aziz yıldırım yıldık artık..
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
FB BİR FENERLİ OLARAK HAKEM ALANEN BİZİ SAVUNMUŞTUR İNANAMIYORUM HAKEMİ ELEŞTİRMELERİNE ŞENOL HOCAYI DİNLEYİN NASIL ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYO UTANMAZ
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