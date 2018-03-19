Enes Ünal, "en güvenilir oyuncu" seçildi

Ligin 29. haftasında, Marca gazetesi haftanın en güvenilir oyuncusu olarak Enes Ünal'ı belirledi. Marca'nın konuya ilişkin haberinde, Enes'in Atletico Madrid karşısındaki maçın kahramanı olduğu belirtilerek, 7 dakikada 2 gol atarak 1-0 yenik olan Villarreal'e 2-1'lik galibiyeti getirdiği vurgulandı.

Enes'in belirleyici olan performansının iki açıdan değerli olduğu kaydedilen haberde, "Skoru tersine çevirmek için sadece 16 dakikası vardı. Bu sürede, Jan Oblak'ın savunduğu kaleye 2'si golle sonuçlanan 3 şut attı." denildi.

"ÜNAL, EL CHOLO'YU CEZALANDIRDI"

Öte yandan AS gazetesi, Villarreal-Atletico Madrid maçına ilişkin haberini, "Ünal, El Cholo'yu cezalandırdı" başlığıyla verdi.

Haberde, El Cholo olarak bilinen Atletico Madrid'in Arjantinli Teknik Direktörü Diego Simeone'nin 81. dakikada Griezmann'ın yerine Gabi'yi oyuna soktuğu hatırlatılarak, "Saniyeler sonra Ünal, El Cholo'yu cezalandırdı." denildi.

Simeone'nin "yaptığı değişikliklerle intihar ettiği" savunulan haberde, "Tabancalı bir adam tüfekli bir adamla karşılaştığında tabancalı olan ölü adamdır. Bu durumda, Simeone'nin tabancası yanında bile yoktu. Yedek kulübesine bırakmıştı. Bu sırada Calleja (Villarreal Teknik Direktörü) Ünal'ın botunu parlatıyordu." ifadeleri kullanıldı.

Villarreal'i zafere taşıyan ve övgüleri toplayan 20 yaşındaki milli forvetin La Liga'da 6 golü bulunuyor.



