"Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba? " – Fotomaç – 19 Mart 2018
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HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba? "

    "Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba? "

    İspanya La Liga'nın 29'uncu hafta mücadelesinde Villarreal, 1-0 geriye düştüğü maçta Enes Ünal'ın 2 golüyle Atletico Madrid'i 2 - 1 mağlup etti..

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:35
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