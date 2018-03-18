Osman Aşkın Bak: "Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba? " – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    : "Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba? "

    Osman Aşkın Bak: "Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba? "

    İspanya La Liga'nın 29'uncu hafta mücadelesinde Villarreal, 1-0 geriye düştüğü maçta Enes Ünal'ın 2 golüyle Atletico Madrid'i 2 - 1 mağlup etti..

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
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