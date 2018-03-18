Enes Ünal Atletico'yu tek başına devirdi!
İspanya La Liga'nın 29'uncu hafta mücadelesinde Villarreal, 1-0 geriye düştüğü maçta Enes Ünal'ın 2 golüyle Atletico Madrid'i 2 - 1 mağlup etti.
El Madrigal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya milli futbolcu Enes Ünal damgasını vurdu. Konuk ekip Atletico Madrid, 20'nci dakikada Griezmann'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 74'üncü dakikada Pablo Fornals'ın yerine oyuna dahil olurken, 83'üncü dakikada beraberliği sağlayan golü kaydetti. Genç yetenek 90+1'inci dakikada bir gol daha atarak Villarreal'e 3 puanı getirdi.
Bu galibiyetle Villarreal puanını 47'e yükseltirken, Atletico Madrid 64 puanda kaldı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:34
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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