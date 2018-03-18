Barcelona 36 dedi!
Lider Barcelona, Alcacer ve Messi'nin golleriyle Athletic Bilbao'yu mağlup ederek İspanya ligindeki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi.
Lider Barcelona, Camp Nou'daki maçta Athletic Bilbao ile karşılaştı. Ev sahibi takım, 8. dakikada Paco Alcacer'in golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, 30. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele, 2-0 Katalan ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.
Geçen sezon ligdeki son 7 karşılaşmasını kazanan Barcelona, bu sezon 29. hafta sonunda namağlup unvanını koruyarak yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.
Barcelona, bu sonuçla puanını 75 yaparken, Athletic Bilbao 35 puanda kaldı.
Öte yandan Messi, Athletic Bilbao mücadelesiyle beraber üst üste 6. resmi maçında gol attı.
Barcelona'da Sergio Busquets tedavisi devam ettiği, Luis Suarez de cezalı olduğu için forma giyemedi. Andres Iniesta ise ilk yarıyı yedek kulübesinde izledikten sonra 64. dakikada oyuna girdi.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:11
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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