Real Madrid evinde kazandı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid, sahasında Getafe'yi 3-1 yendi.
Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Getafe ile karşılaştı.
Mücadelenin 24. dakikasında Isco'nun asistinde topla buluşan Gareth Bale, ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Real Madrid, 45+1'de Cristiano Ronaldo'nun attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Mücadelenin 47. dakikasında Getafe'de Loic Remy, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. 65. dakikada Francisco Portillo, penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirdi. Karşılaşmanın 78. dakikasında Ronaldo, skoru 3-1'e getirerek mücadelenin sonucunu belirledi.
Bu skorla puanını 54 yapan Real Madrid'in lider Barcelona ile arasında 12, ikinci sıradaki Atletico Madrid ile 7 puan fark var.
Real Madrid, Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Paris Saint Germain (PSG) ile karşılaşacak.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:26
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Bursa’nın N’Doye aşkı
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi forvet Önemli Maclarda Performansi Artiyor TS Pek Büyük basari yok Ama Anadolu Takimlarda Gercekten parlayabillir !
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Stephane M’bia Çin’den ayrıldı
Toplam 1
Yorum
Bence Geri Gelse Iyi olmaz mi ? soncuta Kaliteli Yildiz Bir Isim
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Rıdvan Dilmen'den 7-0 yorumu: Utansınlar, sokağa çıkmasınlar
Toplam 2
Yorum
Hamit Fenere 8.0 yenilseydi Karabükspor Dilmen efendi utansın, sokağa çıkmasınlar Demeydi Fenerin ne kadar iyi oldugundan konusurdu överdi FB y
Real Madrid evinde kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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