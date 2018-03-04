Real Madrid evinde kazandı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    evinde kazandı

    Real Madrid evinde kazandı

    'nin () 27. haftasında , sahasında Getafe'yi 3-1 yendi.

    , Santiago Bernabeu Stadı'nda Getafe ile karşılaştı.

    Mücadelenin 24. dakikasında Isco'nun asistinde topla buluşan , ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Real Madrid, 45+1'de 'nun attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Mücadelenin 47. dakikasında Getafe'de Loic Remy, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. 65. dakikada Francisco Portillo, penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirdi. Karşılaşmanın 78. dakikasında Ronaldo, skoru 3-1'e getirerek mücadelenin sonucunu belirledi.

    Bu skorla puanını 54 yapan Real Madrid'in lider ile arasında 12, ikinci sıradaki ile 7 puan fark var.

    Real Madrid, Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda () ile karşılaşacak.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:26
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