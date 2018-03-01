Griezmann 100’ler kulübüne katıldı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
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    Griezmann 100’ler kulübüne katıldı

    Griezmann 100’ler kulübüne katıldı

    Leganes karşısında 4 gol birden atan , formasıyla 100 gol barajını geçen 3. oyuncu oldu.

    'in Leganes'i 4-0 mağlup ettiği maçta goller 'dan geldi. Maçın 26, 35, 56 ve 67. dakikalarında rakip fileleri havalandıran Griezmann, 'da üst üste iki maçta hat-trick yapan ilk futbolcu olmayı başardı. Ayrıca Leganes karşısında 4 gol birden atan , Atletico formasıyla 100 gol barajını aşan 3. oyuncu oldu. Daha önce Atletico formasıyla Fernando Torres (124 gol) ve Sergio Agüero (101 gol) 100 gol barajını aşmıştı. Fransız futbolcu Griezmann ise, Atletico forması ile 103 gole ulaştı.

    Griezmann, ayrıca tarihinde bir maçta 4 gol atan ilk Fransız futbolcu oldu.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:37
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