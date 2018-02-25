Enes attı Villarreal kazandı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Enes attı kazandı

    Enes attı Villarreal kazandı

    İspanya 'da 25'inci hafta mücadelesinde 'lı , evinde ağırladığı Getafe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

    Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Enes, takımına 3 puanı getiren isim oldu. Maçın 3'üncü dakikasında Carlos Bacca'nın asistini değerlendiren Enes, takımına önemli bir galibiyet kazandırdı. , bu galibiyetle 41 puanla 5'inci sırada yer alırken, Getafe, 33 puanla 10'uncu sırada kaldı. 'ın 'da 4 golü bulunurken, 3 de asist yaptı.

    La Liga'da Villarreal, 26'ncı hafta mücadelesinde Eibar deplasmanına çıkacak. Getafe ise 'yı ağırlayacak.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:14
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