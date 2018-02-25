Enes attı Villarreal kazandı
İspanya La Liga'da 25'inci hafta mücadelesinde Enes Ünal'lı Villarreal, evinde ağırladığı Getafe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Enes, takımına 3 puanı getiren isim oldu. Maçın 3'üncü dakikasında Carlos Bacca'nın asistini değerlendiren Enes, takımına önemli bir galibiyet kazandırdı. Villarreal, bu galibiyetle 41 puanla 5'inci sırada yer alırken, Getafe, 33 puanla 10'uncu sırada kaldı. Enes Ünal'ın La Liga'da 4 golü bulunurken, 3 de asist yaptı.
La Liga'da Villarreal, 26'ncı hafta mücadelesinde Eibar deplasmanına çıkacak. Getafe ise Deportivo La Coruna'yı ağırlayacak.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:14
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
aykutun maç sonu suratını ve ses tonunu şimdiden merak ediyorum.
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
Kanaryalar kendilerini olanın çok üzerinde büyük görmeye başladılar bu akşam hiç de öyle büyük ve güçlü olmadıklarını göreceklerdir.Aykut istifa edebi
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 5
Yorum
Aykutum'un istifa mektubu cebinde hazır olmalı.
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