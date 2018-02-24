Emre Mor oyuna girdi, Celta Vigo kazandı – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    oyuna girdi, kazandı

    Emre Mor oyuna girdi, Celta Vigo kazandı

    İspanya 'nın 25'inci haftasında , evinde ağırladığı Eibar'ı 2-0 mağlup etti. Oyuna yedek kulübesinde başlayan ve 46'ncı dakikada oyuna giren ilk golün asistini yaptı.

    'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdüren 7'nci sıradaki , Balaidos Stadyumu'nda Eibar'ı ve Maxi Gomez'in golleriyle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan , 46'ncı dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu ve 56'ncı dakikada Iago Aspas'ın attığı golün asistini yaptı. Emre, bu asistiyle birlikte son üç maçında 2'nci asistini yapmış oldu.

    Celta Vigo, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltirken, Avrupa kupalarına katılma yolundaki rakibi Eibar ile puanını eşitledi ve averajla bir basamak üstünde yer aldı.

    Celta Vigo, La Liga'nın 26'ncı haftasında Girona deplasmanına çıkacak. Eibar ise kendi evinde bir başka Türk oyuncunun forma giydiği Enes'li Villarreal'i konuk edecek.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:29
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