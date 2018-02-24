Emre Mor oyuna girdi, Celta Vigo kazandı
İspanya La Liga'nın 25'inci haftasında Celta Vigo, evinde ağırladığı Eibar'ı 2-0 mağlup etti. Oyuna yedek kulübesinde başlayan ve 46'ncı dakikada oyuna giren Emre Mor ilk golün asistini yaptı.
La Liga'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdüren 7'nci sıradaki Celta Vigo, Balaidos Stadyumu'nda Eibar'ı Iago Aspas ve Maxi Gomez'in golleriyle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Emre Mor, 46'ncı dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu ve 56'ncı dakikada Iago Aspas'ın attığı golün asistini yaptı. Emre, bu asistiyle birlikte son üç maçında 2'nci asistini yapmış oldu.
Celta Vigo, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltirken, Avrupa kupalarına katılma yolundaki rakibi Eibar ile puanını eşitledi ve averajla bir basamak üstünde yer aldı.
Celta Vigo, La Liga'nın 26'ncı haftasında Girona deplasmanına çıkacak. Eibar ise kendi evinde bir başka Türk oyuncunun forma giydiği Enes'li Villarreal'i konuk edecek.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:29
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 10
Yorum
bjk advers FENER BİZİM İÇİN EĞLENMEYE TAKIM OLMALI SAHAYA ÇIKIP EĞLENECEKSİN FENERLE SONUCADA BAKMAYACAKSIN ÇÜNKÜ SAYGI DUYULACAK BİR TARAFLARI YOK !
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Burak iğne ile de olsa sahada
Toplam 4
Yorum
sercan Burak genelde kötü santfor sadece şut çekip gol atıyo bazende şansı yaver gidiyor ne tekniği iyi ne fiziği
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Vida dünyaya küstü
Toplam 11
Yorum
Galatasaraylı bayern maçında vidanın zamanlama dışında bir hatası yoktu atiba rakibe vermeseydi topu sorun yoktu, Q7 öldürdüğü toplar varken neden vida?
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