Muntari, Deportivo'da – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Muntari, Deportivo'da

    Muntari, Deportivo'da

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi , serbest oyuncu statüsündeki Ganalı Sulley Muntari'yi transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Şubat'tan bu yana takımla antrenmanlara çıkan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Muntari ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Muntari, kariyeri boyunca İngiltere'de Portsmouth, Sunderland, İtalya'da Udinese, Inter, Milan ve son olarak Pescara'da forma giydi.

    Milli futbolcu Emre Çolak'ın da mücadele ettiği Deportivo, La Liga'da 24 haftada topladığı 17 puanla 19. sırada bulunuyor.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:58
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