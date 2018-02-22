Muntari, Deportivo'da
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Deportivo La Coruna, serbest oyuncu statüsündeki Ganalı Sulley Muntari'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Şubat'tan bu yana takımla antrenmanlara çıkan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Muntari ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Muntari, kariyeri boyunca İngiltere'de Portsmouth, Sunderland, İtalya'da Udinese, Inter, Milan ve son olarak Pescara'da forma giydi.
Milli futbolcu Emre Çolak'ın da mücadele ettiği Deportivo, La Liga'da 24 haftada topladığı 17 puanla 19. sırada bulunuyor.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:58
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Şenol Güneş'ten gönderme
Toplam 21
Yorum
behçet ben senol hocanın, kültür birikim ve zeka olarak ligin üstünde bir teknik direktör olduguna inanıyorum.
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Yine şaşırtacak!
Toplam 20
Yorum
forever1903 bayern bizi coleman ve robben ile yendi, tüm takimi toplasaniz ikisinin bir ayagi etmezsiniz, ha hakem ile yenelim dersen, zaten hep öyle
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Derbinin hakemi Cüneyt Çakır
Toplam 18
Yorum
BJk cüneyt hoca koyu BJK'lidir.
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