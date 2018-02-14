Atletico Madrid'in yüzde 17'si satıldı!
Çin merkezli şirket Dalian Wanda Grup, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'deki hisselerinin yüzde 17'sini sattı.
Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, Dalian Wanda Grup'un, elinde tuttuğu kulüp hisselerin yüzde 17'sini İsrailli iş adamı Idan Ofer'in yönetimindeki Quantum Pacific Grup'a sattığı belirtildi.
İspanya basınında yer alan haberlerde, Dalian Wanda Grup'un deniz aşırı ülkelerdeki borcunu azaltmak amacıyla söz konusu satış işlemini gerçekleştirdiği iddia edildi.
Bu satışın ardından Quantum Pacific Grup'un kulüpteki hisse oranı yüzde 32'ye yükseldi. Atletico Madrid'in icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin ile başkanı Enrique Cerezo, kulübün hisselerinin çoğunluğunu elinde tutuyor.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:01
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Toplam 1
Yorum
skiski iyi güzelde Barış Herseğin ne işi var bu takımda kendi takımında süre dahi alamayan oyuncunun milli takıma çağrılmasını anlamıyorum
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Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 8
Yorum
Egeli FB li Harika bir oyuncu fb deki diger oyuncularin yüzleri kizariyormu acaba keske bunun gibi iki oyuncu daha olsa kimse tutamaz alexi unutturacak
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Eboue'nin görevi belli oldu
Toplam 2
Yorum
austin ya yardım güzel de altyapı ve scout için bi yeterlilik olmalı.oyuncu seçmek öyle herkesin yapabileceği bişey değil.ii göz ii akıl lazım.
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