Enes Ünal'lı Villarreal evinde kaybetti

El Madrigal Stadı'nda oynanan karşılaşmada Deportivo Alaves'e galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Rodrigo Ely ve 71'inci dakikada Ibai Gomez kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 77'nci dakikada Carlos Bacca'dan geldi.



Öte yandan Villarreal'de forma giyen genç futbolcu Enes Ünal, 58'inci dakikada Roger Martinez'in yerine oyuna dahil oldu.