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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    'lı Villarreal evinde kaybetti

    Enes Ünal'lı Villarreal evinde kaybetti

    Milli futbolcu 'ın takımı Villarreal, 23'üncü hafta maçında konuk ettiği 'e 2 - 1 mağlup oldu.

    El Madrigal Stadı'nda oynanan karşılaşmada 'e galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Rodrigo Ely ve 71'inci dakikada Ibai Gomez kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 77'nci dakikada Carlos Bacca'dan geldi.

    Öte yandan Villarreal'de forma giyen genç futbolcu , 58'inci dakikada Roger Martinez'in yerine oyuna dahil oldu.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:33
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