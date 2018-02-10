Enes Ünal'lı Villarreal evinde kaybetti
Milli futbolcu Enes Ünal'ın takımı Villarreal, La Liga 23'üncü hafta maçında konuk ettiği Deportivo Alaves'e 2 - 1 mağlup oldu.
El Madrigal Stadı'nda oynanan karşılaşmada Deportivo Alaves'e galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Rodrigo Ely ve 71'inci dakikada Ibai Gomez kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 77'nci dakikada Carlos Bacca'dan geldi.
Öte yandan Villarreal'de forma giyen genç futbolcu Enes Ünal, 58'inci dakikada Roger Martinez'in yerine oyuna dahil oldu.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:33
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
KMehmet Avrupadaki takimlar nasil kaldiriyor bu mac trafigini gidip sorsun ona göre antrenman planini degistirsin.
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
cahilliğin bukadarı sanki sizin takım gidecektide bjk engel oldu lafa bak sz hangi dandik takıma elendiniz de gidemediniz sen bana onu hatırlatıver bi
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
bjkli 3 takıma daha şans verilmişti, ama mahalle takımlarına elendikleri için, sadece süt kupasında mücadele edebiliyorlar.
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