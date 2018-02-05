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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    taktiğe takıldı!

    Ronaldo taktiğe takıldı!
    Kötü bir sezon geçiren Real Madrid, La Liga'nın 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı ligin son sıralarındaki Levante ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası ise en çok konuşulan 'nun oyundan alınmasıydı. Zinedine Zidane yaptığı açıklamada Ronaldo'yu oyundan almasının fiziksel değil taktiksel bir sebebi olduğunu kaydetti.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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