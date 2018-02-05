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    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Gençlere yaradı

    Gençlere yaradı
    Fenerbahçe, karşısına 18 yaşındaki Oğuz Kaan ile sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin kulübesinde ise stoper Batuhan (18), Elijf Elmas (18), Serhat (20) ve Samed (20) yer aldı. Elijf de sonradan dahil oldu. belki de yıllar sonra 21 kişilik maç kadrosunda 21 yaşın altında 5 oyuncu ile bir mücadelede boy gösterdi
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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