Deportivo'da Seedorf dönemi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Deportivo La Coruna'da teknik direktörlüğe Hollandalı Clarence Seedorf getirildi
Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol çalıştırıcı Cristobal Parralo'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Seedorf ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.
Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen 41 yaşındaki Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev aldı.
Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği Deportivo La Coruna, La Liga'da 22 haftada topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:04
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 10
Yorum
hep her maçınıza ali palabıyık verilsin o zaman belki 3. olursunuz
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 10
Yorum
bence seneye hocanızı değiştirerek ve doğru transferlerle başlayın
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Uslu'dan ikinci açıklama: "Dün gece sözlerim..."
Toplam 7
Yorum
he he Yav senin gibi durust bir adamin nasil olurda sozleri yanlis anlasilir .firildak gibi bir o yana bir bu yada don ha don
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