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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Deportivo'da Seedorf dönemi

    Deportivo'da Seedorf dönemi

    İspanya Birinci Futbol Ligi () ekibi 'da teknik direktörlüğe Hollandalı Clarence Seedorf getirildi

    Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol çalıştırıcı Cristobal Parralo'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Seedorf ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

    Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen 41 yaşındaki Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev aldı.

    Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği , 'da 22 haftada topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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