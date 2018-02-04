Real Madrid'e bir darbe daha!

Levante, Ciutat de Valencia Stadı'nda Reel Madrid'i konuk etti. Mücadelenin 11. dakikasında Toni Kroos'un pasında topla buluşan Sergio Ramos, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı.

42. dakikada Emmanuel Boateng, kaleci Keylor Navas'dan dönen şutu gole çevirerek skora eşitlik getirdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Isco'nun golüyle Real Madrid, bir kez da üstünlüğü yakaladı. 89. dakikada Giampaolo Pazzini, skoru 2-2 yaparak maçın sonucunu belirledi.

Dördüncü sıradaki Real Madrid bu skorla, puanını 39 yaptı. Lider Barcelona'nın pazar günü Espanyol'u yenmesi durumunda Real Madrid'le arasındaki puan farkı 21'e çıkacak.