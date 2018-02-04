Real Madrid'e bir darbe daha!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'yle 2-2 berabere kaldı.
Levante, Ciutat de Valencia Stadı'nda Reel Madrid'i konuk etti. Mücadelenin 11. dakikasında Toni Kroos'un pasında topla buluşan Sergio Ramos, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı.
42. dakikada Emmanuel Boateng, kaleci Keylor Navas'dan dönen şutu gole çevirerek skora eşitlik getirdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.
Karşılaşmanın 82. dakikasında Isco'nun golüyle Real Madrid, bir kez da üstünlüğü yakaladı. 89. dakikada Giampaolo Pazzini, skoru 2-2 yaparak maçın sonucunu belirledi.
Dördüncü sıradaki Real Madrid bu skorla, puanını 39 yaptı. Lider Barcelona'nın pazar günü Espanyol'u yenmesi durumunda Real Madrid'le arasındaki puan farkı 21'e çıkacak.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:10
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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