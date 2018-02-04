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    04 Şubat 2018, Pazar
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    'e bir darbe daha!

    Real Madrid'e bir darbe daha!

    'nin () 22. haftasında , deplasmanda Levante'yle 2-2 berabere kaldı.

    Levante, Ciutat de Valencia Stadı'nda Reel Madrid'i konuk etti. Mücadelenin 11. dakikasında 'un pasında topla buluşan , 'i 1-0 öne geçiren golü attı.

    42. dakikada Emmanuel Boateng, kaleci Keylor Navas'dan dönen şutu gole çevirerek skora eşitlik getirdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

    Karşılaşmanın 82. dakikasında Isco'nun golüyle Real Madrid, bir kez da üstünlüğü yakaladı. 89. dakikada Giampaolo Pazzini, skoru 2-2 yaparak maçın sonucunu belirledi.

    Dördüncü sıradaki Real Madrid bu skorla, puanını 39 yaptı. Lider Barcelona'nın pazar günü Espanyol'u yenmesi durumunda Real Madrid'le arasındaki puan farkı 21'e çıkacak.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:10
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