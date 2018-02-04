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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Enes'li Villarreal deplasmanda kayıp

    Enes'li Villarreal deplasmanda kayıp

    İspanya 22'nci hafta müsabakasında , sahasında Villarreal'i 2-1 yendi.

    Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 31'inci dakikada kırmızı kart gören Daniele Bonera, Villarreal'i 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı kart sonrasında savunmayı ön plana alan Villarreal Teknik Direktörü Javi Calleja, 36'ncı dakikada milli oyuncu 'ı çıkartarak yerine Alvaro Gonzalez'i oyuna dahil etti.

    45'inci dakikada Loren Moron'un golüyle öne geçen , ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 65'te bir kez daha sahneye çıkan Moron, farkı 2'ye çıkarttı. 80'inci dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Carlos Bacca maçın skorunu belirledi: 2-1.

    Bu sonuçla birlikte 30 puana yükselirken, Villarreal 37 puanda kaldı.

    Öte yandan 'da günün bir diğer maçında sahasında Emre Mor'un forma giydiği 'yu 2-1 mağlup etti. Milli oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başlarken 74'üncü dakikada Nemanja Radoja'nın yerine oyuna dahil oldu. bu sonuçla 31 puanda kalırken, 22 puana yükseldi.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:12
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