Deportivo, Parralo ile yollarını ayırdı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Deportivo La Coruna, teknik direktör Cristobal Parralo'nun görevine son verdiğini açıkladı.
Deportivo La Coruna Kulübünden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki İspanyol teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.
Ekim ayında Deportivo La Coruna'nın başına geçen Parralo, daha önce İspanyol ekibinin B takımını çalıştırıyordu.
Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği İspanya temsilcisi, La Liga'da 17 puanla 18. sırada yer alıyor.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:26
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Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu
Toplam 11
Yorum
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Yönetim istifa
Toplam 9
Yorum
Ş.Atalay Kurtarıcı ya da skoru korumak için oyuna giren Atıf ve Fernando diğer kazmaları aratmadı. Bu takım yeteneksiz ve beceriksizlerden ibarettir.
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Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu
Toplam 11
Yorum
Egeli FB li FB taraftari uyumayin uyanin ne koc ne saran FB baskani olamaz olmasi gerekenler FBye sponsor destegi veren degerli eserler kazandirandir
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