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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Deportivo, Parralo ile yollarını ayırdı

    Deportivo, Parralo ile yollarını ayırdı

    () ekiplerinden , teknik direktör 'nun görevine son verdiğini açıkladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki İspanyol teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.

    Ekim ayında Deportivo La Coruna'nın başına geçen Parralo, daha önce İspanyol ekibinin B takımını çalıştırıyordu.

    Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği İspanya temsilcisi, 'da 17 puanla 18. sırada yer alıyor.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:26
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