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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    'dan 'a pankartlı tepki

    <a href="/index/deportivo?id=5321799c-ebd9-46e9-8648-765420a4b3f8" class="" rel="tag">Deportivo</a>'dan <a href="/index/emre-colak?id=0066a161-5ca8-449e-bfb5-86d50716e294" class="" rel="tag">Emre Çolak</a>'a pankartlı tepki

    Teknik direktör Cristobal Parralo ile yaşadığı problem nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan Emre Çolak daha sonra takımla beraber çalışmaya başlamış, ancak Levante maçı kadrosuna alınmamıştı. Deportivo taraftarları Levante maçında açtıkları pankartla bu konuda Teknik direktörü Parralo'ya destek verdi.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:37
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