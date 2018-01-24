Atletico Madrid kupaya veda etti
Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Sevilla'ya 3-1 yenilerek turnuvadan elendi.
Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki rövanş maçında Atletico Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip, maçın ilk dakikasında Sergio Escudero'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Atletico Madrid'in cevabı, maçın 13. dakikasında Antoine Griezmann'dan geldi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 tamamlandı.
Maçın 48. dakikada Sevilla'nın kazandığı penaltı atışını gole çeviren Ever Banega, takımını 2-1 öne geçirdi. Sevilla, 79. dakikada Franco Vazquez'in pasında topla buluşan Pablo Sarabia'nın golüyle müsabakayı 3-1 kazandı.
Çeyrek finaldeki ilk karşılaşmada sahasında rakibine 2-1 mağlup olan Atletico Madrid, rövanşta da yenilerek Kral Kupası'na veda etti.
Sevilla ise başkent temsilcisi karşısında aldığı iki galibiyetle bu sezon İspanya Kral Kupası'nda yarı finale çıkan ilk ekip oldu.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:42
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Gomis krizi! Rest çekti
Toplam 5
Yorum
akrep Haklısın düşüncende ama yanlış yaptın G.S d e kimin parası kaldı sanıyorduk senin gibi kişilikten bu beklemezdik ama yinede haklısın
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Akbaba zirvesi
Toplam 3
Yorum
fb vermezler bu adamı
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Abou’dan icra takibi
Toplam 3
Yorum
tarık koskoca kulübün kendini küçük düşürmeyi göze almak uğruna ödemek istemediği miktara bakın, şaka gibi..
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