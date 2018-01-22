Athletic Bilbao'dan Kepa'ya yeni sözleşme
La Liga ekibi Athletic Bilbao, Real Madrid'in ilgilendiği iddia edilen kaleci Kepa Arrizabalaga'nın sözleşmesini yeniledi.
Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Kepa'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, İspanyol kalecinin serbest kalma bedelinin 80 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.
Bilbao ekibinin altyapısından yetişen Kepa, bu sezon 15 maçta takımının kalesini korudu.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:21
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Negredo yokları oynadı
Toplam 4
Yorum
ruhi mücerret çok ağır,direkten dönen topu atmalıydı, geri pası atmalıydı maç 4 olurdu.boşuna pas vermiyorlar demesin takipçilikte yok ,cidden ağır adam.
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Hopson kontratını tek taraflı feshetti
Toplam 1
Yorum
gs şu futbola yapılan yatırım niye hiç basketbola yapılmıyor. Zaten çok almıyor oyuncular transfer yasağı da var ne yapacaksınız şimdi acaba
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Fatih Terim bırakıyor!
Toplam 2
Yorum
de get lan kısa vade için fatih terim bence iyidir ligin sonuna kadar kalmalı ama uzun vade içi düşünülmemeli daha önceki gibi kulubü batağa sürükler
Athletic Bilbao'dan Kepa'ya yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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