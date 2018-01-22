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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'dan Kepa'ya yeni sözleşme

    <a href="/index/athletic-bilbao?id=978ef885-7377-47bc-b3e5-9c47afa57c8d" class="" rel="tag">Athletic Bilbao</a>'dan Kepa'ya yeni sözleşme

    ekibi , 'in ilgilendiği iddia edilen kaleci 'nın sözleşmesini yeniledi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Kepa'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı bildirildi.

    Açıklamada, İspanyol kalecinin serbest kalma bedelinin 80 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.

    Bilbao ekibinin altyapısından yetişen Kepa, bu sezon 15 maçta takımının kalesini korudu.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:21
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