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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    'da Dembele şoku!

    Barcelona'da Dembele şoku!

    (La Liga) ekiplerinden 'nın Fransız futbolcusu Ousmane Dembele, sol uyluk kasındaki sakatlığından dolayı 3-4 hafta oynayamayacak.

    Kulübünden yapılan açıklamada, hafta sonu ile oynanan maçın ardından sol uyluk kasında sorun hisseden 20 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Öte yandan, sağ baldırından sorun yaşayan İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın ise tedavisinin ardından sahalara dönüşünün netleşeceği kaydedildi. Bu sezon Barcelona kadrosuna katılan Dembele, uzun süren sakatlığından sonra yıl başından itibaren formasına tekrar kavuşmuştu.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:08
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