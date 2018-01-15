Barcelona'da Dembele şoku!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın Fransız futbolcusu Ousmane Dembele, sol uyluk kasındaki sakatlığından dolayı 3-4 hafta oynayamayacak.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, hafta sonu Real Sociedad ile oynanan maçın ardından sol uyluk kasında sorun hisseden 20 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Öte yandan, sağ baldırından sorun yaşayan İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın ise tedavisinin ardından sahalara dönüşünün netleşeceği kaydedildi. Bu sezon Barcelona kadrosuna katılan Dembele, uzun süren sakatlığından sonra yıl başından itibaren formasına tekrar kavuşmuştu.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:08
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
TS61 Yazık giden paralara para yapan futbolcuları satın 1 2 sene genç kadroyla oynayın düşersekte düşelim külübün batmasındır iyidir bak başakseh
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Sosyal medyada Arda krizi!
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Fidan Yazık ne hale düştük işte bu yüzden fazla ileriye giden ok galer e bakın verır bayıl real madride modric Reale da kabuk değiştirin bırakın
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Trabzon'un yıldızına dev teklif! Valencia...
Toplam 12
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TS Hemen satin.
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