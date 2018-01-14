Villarreal'den Real'e darbe
İspanya Ligi 19. hafta müsabakasında Villarreal deplasmanda Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın 87'nci dakikasında Pablo Fornals topu filelere gönderdi ve Villarreal'i 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde ev sahibi ekip bu gole yanıt veremedi ve mücadele 1-0'lık Villarreal üstünlüğü ile sona erdi.
Milli oyuncu Enes Ünal, mücadeleye 76'ncı dakikada Carlos Bacca'nın yerine dahil oldu.
Bu sonucun ardından Villarreal puanını 31'e yükseltirken, Real Madrid bir maç eksiğiyle 32 puanda kaldı.
Öte yandan Almanya Ligi'nin 18'inci haftasında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalırken milli oyuncumuz 90 dakika sahada kaldı.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:16
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Sonuna kadar savaşacağız
Toplam 1
Yorum
yavuz kusura bakmada aykut kocaman sen fenere hoca olaman başkanla birlikde defolun gidin senden şampiyon olamaz
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RvP'nin maliyeti: 20 Milyon 330 bin euro
Toplam 1
Yorum
yavuz aziz beyin azizligi koskoca feneri rezil ettin hala bu takımın başkanı olarak duruyon yazıklar olsun senin gibi başkana rezil ettin takımı
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Kapımız sana sonuna kadar açık
Toplam 3
Yorum
Gökhan Fenerbahçe'nin disiplinsiz tavırları yüzünden gönderdiği, düzensiz form tutan bir futbolcuyu kendi takımımda görmek istemem.
Villarreal'den Real'e darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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