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    14 Ocak 2018, Pazar
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    'den Real'e darbe

    Villarreal'den Real'e darbe

    İspanya Ligi 19. hafta müsabakasında deplasmanda 'i 1-0 mağlup etti.

    Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın 87'nci dakikasında Pablo Fornals topu filelere gönderdi ve 'i 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde ev sahibi ekip bu gole yanıt veremedi ve mücadele 1-0'lık Villarreal üstünlüğü ile sona erdi.

    Milli oyuncu , mücadeleye 76'ncı dakikada Carlos Bacca'nın yerine dahil oldu.

    Bu sonucun ardından Villarreal puanını 31'e yükseltirken, bir maç eksiğiyle 32 puanda kaldı.

    Öte yandan Almanya Ligi'nin 18'inci haftasında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalırken milli oyuncumuz 90 dakika sahada kaldı.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:16
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